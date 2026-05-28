Doğal Gaz Fiyatı 17.295 Lira
Doğal Gaz Fiyatı 17.295 Lira

28.05.2026 14:28
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17.295 lira, işlem hacmi ise 2 milyon lira seviyesinde.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 295 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 40 bin 810 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 211 bin 460 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 295 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 118 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 159 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 430 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 860 bin 344 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 878 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.

