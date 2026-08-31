Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 175 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 889 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 903 bin 20 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 110 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 33 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 316 lira 25 kuruş olarak tepti edildi.

Türkiye'ye dün 82 milyon 686 bin 142 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 804 bin 753 metreküp olarak kayıtlara geçti.