Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 282 Lira
Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 282 Lira

11.04.2026 14:38
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17 bin 282 lira, işlem hacmi ise 3,68 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 282 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 681 bin 66 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 148 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 282 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 213 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 146 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 417 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 871 bin 604 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 90 bin 954 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

