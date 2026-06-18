Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

18.06.2026 14:28
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Dün spot doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira oldu, işlem hacmi 2,25 milyon lira.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 255 bin 296 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 469 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 131 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 76 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 355 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 554 bin 483 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 738 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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