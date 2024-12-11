Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 623 bin 55 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 643 bin 434 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 893 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 578 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 380 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 269 bin 351 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 210 milyon 202 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.