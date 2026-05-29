Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi
Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

29.05.2026 14:32
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17.236 lira, işlem hacmi ise 4.55 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 236 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 550 bin 304 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 40 bin 810 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 236 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 97 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 324 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 359 bin 869 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 356 bin 993 metreküp olarak kayıtlara geçti.

