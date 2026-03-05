Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

05.03.2026 14:38
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.567,79 TL, gaz ticareti 653 bin metreküp gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 567 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 428 bin 465 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 384 bin 885 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 567 lira 79 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 653 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 296 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 839 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 238 milyon 630 bin 854 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 238 milyon 721 bin 95 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

