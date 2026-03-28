Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

28.03.2026 14:37
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.302,03 TL; işlem hacmi 6 milyon TL'yi aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 302 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 63 bin 68 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 455 bin 339 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 302 lira 3 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 17 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 586 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 165 bin 496 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 177 milyon 107 bin 467 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

