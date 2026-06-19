Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 900 bin 768 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 255 bin 296 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 227 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 43 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 324 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 752 bin 5 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 723 bin 162 metreküp olarak kayıtlara geçti.