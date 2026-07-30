Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

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Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 17.191,11 TL, işlem hacmi 11,67 milyon TL olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 672 bin 761 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 521 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira 11 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 679 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 79 milyon 563 bin 523 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 79 milyon 606 bin 486 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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