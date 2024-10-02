Doğal Gaz Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Düştü

Dün spot doğal gaz fiyatı 1000 metreküp için 12 bin 180 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

02.10.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 928 bin 853 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 709 bin 740 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 410 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 789 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 571 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 306 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 296 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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