Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 178 bin 142 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 27 milyon 46 bin 705 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 764 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 705 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 495 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 606 bin 303 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 430 bin 718 metreküp olarak kayıtlara geçti.