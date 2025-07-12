Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 494 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 972 bin 692 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 986 bin 495 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 494 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı da 964 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 219 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 769 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 398 bin 652 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 964 bin 769 metreküp olarak kayıtlara geçti.