Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 305 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 769 bin 230 oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 604 bin 815 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 305 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 225 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 920 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 690 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 238 milyon 887 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 963 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.