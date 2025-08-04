Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 442 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 376 bin 775 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 860 bin 21 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 442 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 511 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 164 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 720 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 209 bin 380 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 397 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.