Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışta - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışta

21.07.2026 14:31
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Spot doğal gazda referans fiyat 18.456, işlem hacmi 16 milyon 130 bin lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 456 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 130 bin 556 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 486 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 456 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 874 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 378 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 533 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 378 bin 12 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 268 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışta - Son Dakika

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