Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor

05.07.2026 14:26
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Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 667 lira, işlem hacmi ise 8,2 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 667 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 197 bin 598 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 947 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 667 lira 24 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 464 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 550 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 783 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 998 bin 192 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 3 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor - Son Dakika

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