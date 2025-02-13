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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Dün spot doğal gazın referans fiyatı 12.954,29 TL, işlem hacmi ise 25,6 milyon TL oldu.

13.02.2025 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 954 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 651 bin 350 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 8 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 954 lira 29 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 979 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 602 lira, satış fiyatı ise 12 bin 306 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 299 milyon 814 bin 412 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 299 milyon 773 bin 482 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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