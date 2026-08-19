Doğal Gaz Fiyatlarında Düşüş ve Hürmüz Belirsizliği - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatlarında Düşüş ve Hürmüz Belirsizliği

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşerken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik arz endişelerini artırıyor.

Avrupa'da eylül vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 63,25 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün günü 63,64 avrodan tamamladı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 11.40 itibarıyla düne göre yüzde 0,61 azalışla 63,25 avroya geriledi.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 61,4 seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlardaki düşüşte, son günlerdeki yükselişlerin ardından yatırımcıların satışa yönelmesi etkili oldu ancak Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor.

Hürmüz'deki belirsizlik arz endişelerini artırıyor

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, Avrupa'nın kış döneminde arz sıkışıklığı yaşayabileceği endişelerini artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve planlanmadığını, ABD'nin deniz ablukasının ise tam olarak sürdüğünü belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve işler durumda olduğunu savunurken İran, boğazın koşullar karşılanana kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Boğazdaki durum, Katar'dan Avrupa'ya LNG taşıyan tankerlerin bölgede mahsur kalmasına ve teslimatların gecikmesine yol açıyor.

Arzdaki azalma, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının soğutma amacıyla gazla çalışan elektrik santrallerine yönelik talebi artırmasıyla birleşince doğal gaz stoklarının mevsimsel olarak yenilenme hızını da yavaşlatıyor.

Bu durum, Avrupa'nın kış dönemine yeterli doğal gaz rezerviyle girip giremeyeceğine ilişkin endişeleri artırırken, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da barış anlaşmasına yönelik umutların azalmasıyla salı günü de 63 avronun üzerine çıktı. Trump'ın çatışmanın çözümü için acele etmediğini belirtmesi ve İran ile anlaşmaya yönelik ABD çabalarını engellemesi halinde Umman'a karşı askeri müdahalede bulunulabileceği uyarısı da piyasalardaki endişeleri artırdı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatlarında Düşüş ve Hürmüz Belirsizliği - Son Dakika

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