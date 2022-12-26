Doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam! 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak - Son Dakika
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Doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam! 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak

26.12.2022 11:28

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam yaptı. 1 Ocak 2023 Pazar günü itibarıyla geçerli olacak zamla birlikte abone bağlantı bedeli 2 bin 135 TL'ye, ön ödemeli sayaç değişim bedeli ise 684 TL'ye çıkacak. İşte KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve yükseliş oranları.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2023 yılı için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen yeni bedel fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.

ÜST SINIR GEÇEN YILA ORANLA YÜKSELDİ

1 Ocak 2023 Pazar günü itibarıyla geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla oranla yükseldi. KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şu şekilde;

Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL (Yüzde 84,36)

İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2 (Yüzde 84,40)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için) (Yüzde 84,43)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için) (Yüzde 83,67)

Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet (Yüzde 84,44)

Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut (Yüzde 84,46)

Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS (Yüzde 84,46)

Güvence bedeli ocak: 77 TL (Yüzde 83,33)

Güvence bedeli şofben: 153 TL (Yüzde 84,33)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL (Yüzde 84,36)

Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL (Yüzde 83,33)

Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL (Yüzde 84,44)

2023 İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet (Yüzde 84,12)

G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet (Yüzde 84,74)

G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet (Yüzde 84,25)

G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet (Yüzde 84,35)

G400'den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet (Yüzde 84,43)

Kolon hattı: 116 TL/proje. (Yüzde 84,12)

Ön proje hizmet bedelini ise önümüzdeki sene proje başına 39 TL olacak.

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Son Dakika Ekonomi Doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam! 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam! 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak - Son Dakika
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