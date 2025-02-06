Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Artışı

Spot doğal gazın referans fiyatı 12,750 TL, işlem hacmi ise 16 milyon 141 bin TL olarak belirlendi.

06.02.2025 15:21
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 141 bin 522 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 498 bin 680 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 750 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 266 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 387 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 112 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 281 milyon 255 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 281 milyon 349 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Artışı - Son Dakika

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