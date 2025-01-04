Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 558 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 729 bin 40 oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 580 bin 348 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 558 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 297 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 186 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 930 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 251 milyon 354 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 251 milyon 369 bin 592 metreküp olarak kayıtlara geçti.