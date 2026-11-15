Doğal gazda 1000 metreküpün spot referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğal gazda 1000 metreküpün spot referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş oldu. İşlem hacmi 5 milyon 658 bin 753 lira olurken gaz ticaret miktarı 276 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 658 bin 753 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 251 bin 366 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 276 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 527 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 477 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 453 bin 113 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 468 bin 33 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ağır sözler Ağza alınmayacak ifadeler kullandı Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:24
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 14:58:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Doğal gazda 1000 metreküpün spot referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android