Doğal gazda fiyat ve hacim düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gazda fiyat ve hacim düşüşü

Spot doğal gaz fiyatı 12.412,36 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi 7,18 milyon TL oldu.

04.12.2024 15:19
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 412 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 183 bin 493 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 249 bin 885 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 412 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 582 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 32 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 791 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 269 milyon 532 bin 233 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 269 milyon 790 bin 397 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda fiyat ve hacim düşüşü - Son Dakika

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