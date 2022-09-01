Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak! - Son Dakika
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Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!

01.09.2022 23:21

Doğal gazda konut abonelerine haziran ayında yapılan yüzde 30'luk zamdan sonra eylül ayında da yüzde 20.4 zam yapıldı. Böylece son 1 yılda doğal gazda fiyat yüzde 111 yükselmiş oldu. Son zamlarla birlikte geçen yıl 1.000 lira olarak gelen fatura, bu yıl başka zam gelmezse 2.113 liraya olacak.

Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, haziran ayında yüzde 30 zam yapılan konut abonelerine eylül ayında yüzde 20 daha geldi.

SANAYİ ABONELERİNİN ZAMMI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.

FATURALAR ŞİŞECEK

Fiyat artışı sonrası herkes bu yıl evini nasıl ısıtacağını merak eder oldu. Konutlar için haziran ve eylül aylarında yapılan zam, bu kış doğal gaz faturalarını da şişirecek.

BİN LİRALIK FATURA 2 BİN LİRAYI AŞACAK

Eylül ayı zammıyla birlikte konutlarda tüketilen doğal gaz, geçen yıla göre toplamda yüzde 111 zamlanmış oldu. Buna göre; geçen yıl 1.000 lira gelen doğal gaz faturası, başka bir zam gelmezse bu kış 2.113 liraya çıkacak.

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SON DAKİKA: Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak! - Son Dakika
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