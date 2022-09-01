Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, haziran ayında yüzde 30 zam yapılan konut abonelerine eylül ayında yüzde 20 daha geldi.
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.
Fiyat artışı sonrası herkes bu yıl evini nasıl ısıtacağını merak eder oldu. Konutlar için haziran ve eylül aylarında yapılan zam, bu kış doğal gaz faturalarını da şişirecek.
Eylül ayı zammıyla birlikte konutlarda tüketilen doğal gaz, geçen yıla göre toplamda yüzde 111 zamlanmış oldu. Buna göre; geçen yıl 1.000 lira gelen doğal gaz faturası, başka bir zam gelmezse bu kış 2.113 liraya çıkacak.
Son Dakika › Ekonomi › Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak! - Son Dakika