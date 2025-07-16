Doğan Holding'in Hisseleri BDY Group'a Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Doğan Holding'in Hisseleri BDY Group'a Geçti

16.07.2025 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Holding, Ditaş'ın %68,24 hisselerini 14,5 milyon dolara BDY Group'a devretti.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin (Doğan Holding) sahip olduğu Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'deki paylarının BDY Group İnşaat AŞ'ye devri tamamlandı.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 85 milyon Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin (Doğan Holding) sahip olduğu yüzde 68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay); BDY Group İnşaat AŞ'ye (Alıcı) 14 milyon 500 bin dolar bedel ile satışı kapsamındaki pay devri 16.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır."

BDY Group İnşaat AŞ, Doğan Holding'in Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin paylarının tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödedi.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından BDY Group İnşaat AŞ'nin, Ditaş Doğan'daki payı ve oy hakkı yüzde 68,24 seviyesine ulaştı.

Bu payların 14 milyon 710 bin 287,574 adedi Borsa İstanbul'da işlem gören (açık), 43 milyon 295 bin 195,264 adedi ise Borsa'da işlem görmeyen (kapalı) nitelikte bulunuyor.

Kaynak: AA

Doğan Holding, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğan Holding'in Hisseleri BDY Group'a Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 21:31:23. #7.13#
SON DAKİKA: Doğan Holding'in Hisseleri BDY Group'a Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.