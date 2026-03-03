Doğanşehir\'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merkezi" açıldı."

Fransa hükümetinin sağladığı finansal destek ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde Esentepe Mahallesi'nde "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merkezi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, merkezin açılışındaki konuşmasında, Malatya'da insanlara dokunmanın kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Dumont, şunları kaydetti:

"Proje Fransa'nın son 2 yıldır yürüttüğü çalışmaların hedefleriyle tamamen uyumludur. Yerel ekonominin canlanmasını desteklemek, toplumların dayanıklılığını güçlendirmek, hassas grupların topluma entegrasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. Kadın girişimcilere verilen destek ile Fransa için özellikle feminist diplomasi olarak adlandırdığımız girişim olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bunu kadınlar gününden sadece birkaç gün önce hatırlatmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadınları tebrik etmek istiyorum. Yeni hayata başladılar. Hem bize hem kendinize güvenmeniz gerekiyordu. Sizlere iyi şanslar diliyorum. Malatya'ya gelmemin diğer nedeni ise bölgenin yeniden inşasını desteklemeyi sizlere temin etmektir."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da Malatya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sahada vatandaşlarla birlikte olmanın kendilerine gurur verdiğini anlatan Merino, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğanşehir'i çok beğeniyorum ve kar manzarası ile bizi karşıladınız. Fransa tarafından finanse edilen deprem sonrası müdahale programı kapsamında ortak kullanım tesisimizin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu buluşma, bölge için dayanıklılık, toparlanma ve yeniden yeşeren umutlarımızın ortak bir simgesidir. 3 yıl önce 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenenler arasında küçük esnaf, kadın girişimcilerimiz ve engelli bireyler yer aldı. Sizlerin cesareti ve azmi toparlanma çabalarımızı somut sonuçlara, başarılara dönüştürdü. Fransa'nın cömert desteğiyle programı hayata geçirdik. 1200'ün üzerinde başvuru aldık, 208 küçük işletmeye destek sağladık. Bu işletmelerin 196'ı kadınlar tarafından yönetilmekte. 12 işletme ise engelli bireylere ait veya onları istihdam eden işletmeler."

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri ise Fransa hükümetine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kesti.

Programa, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve girişimciler de katıldı.