Doğanşehir'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğanşehir'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı

Doğanşehir\'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı
03.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın desteklediği 'Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merkezi', Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merkezi" açıldı."

Fransa hükümetinin sağladığı finansal destek ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde Esentepe Mahallesi'nde "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merkezi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, merkezin açılışındaki konuşmasında, Malatya'da insanlara dokunmanın kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Dumont, şunları kaydetti:

"Proje Fransa'nın son 2 yıldır yürüttüğü çalışmaların hedefleriyle tamamen uyumludur. Yerel ekonominin canlanmasını desteklemek, toplumların dayanıklılığını güçlendirmek, hassas grupların topluma entegrasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. Kadın girişimcilere verilen destek ile Fransa için özellikle feminist diplomasi olarak adlandırdığımız girişim olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bunu kadınlar gününden sadece birkaç gün önce hatırlatmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadınları tebrik etmek istiyorum. Yeni hayata başladılar. Hem bize hem kendinize güvenmeniz gerekiyordu. Sizlere iyi şanslar diliyorum. Malatya'ya gelmemin diğer nedeni ise bölgenin yeniden inşasını desteklemeyi sizlere temin etmektir."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da Malatya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sahada vatandaşlarla birlikte olmanın kendilerine gurur verdiğini anlatan Merino, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğanşehir'i çok beğeniyorum ve kar manzarası ile bizi karşıladınız. Fransa tarafından finanse edilen deprem sonrası müdahale programı kapsamında ortak kullanım tesisimizin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu buluşma, bölge için dayanıklılık, toparlanma ve yeniden yeşeren umutlarımızın ortak bir simgesidir. 3 yıl önce 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenenler arasında küçük esnaf, kadın girişimcilerimiz ve engelli bireyler yer aldı. Sizlerin cesareti ve azmi toparlanma çabalarımızı somut sonuçlara, başarılara dönüştürdü. Fransa'nın cömert desteğiyle programı hayata geçirdik. 1200'ün üzerinde başvuru aldık, 208 küçük işletmeye destek sağladık. Bu işletmelerin 196'ı kadınlar tarafından yönetilmekte. 12 işletme ise engelli bireylere ait veya onları istihdam eden işletmeler."

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri ise Fransa hükümetine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kesti.

Programa, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve girişimciler de katıldı.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğanşehir'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel
Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:54:38. #7.12#
SON DAKİKA: Doğanşehir'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.