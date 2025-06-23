Doğanşehir\'de Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruldu

Doğanşehir'de bağlı vergi dairesi kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Yeni yapı ile birlikte mükelleflere yerinde ve daha hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Doğanşehir Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesi (Gelir Servisi) kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Eski yapıdaki tüm iş ve işlemler 20 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona ererken, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü bugün itibariyle resmen faaliyete başladı.

Açılış törenine Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Şehzade Mustafa Sevban Atalay, Malatya Defterdarı Nazmi Erol, defterdarlık yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç yaptığı konuşmada, Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya Defterdarı Nazmi Erol ise, Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatlarında yapısal düzenlemeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Ekonomik potansiyeli yüksek ve mükellef sayısı fazla olan ilçelerde, Malmüdürlükleri bünyesindeki gelir servisleri kapatılarak yerine doğrudan Vergi Dairesi Müdürlükleri kuruluyor. Malatya'da bu kapsamda Doğanşehir ve Darende ilçelerimizde yeni müdürlükler oluşturulmuştur. Doğanşehir'de bugünden itibaren Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başlamıştır, Darende'de ise yakın zamanda faaliyete geçecektir" dedi.

Defterdar Erol ayrıca, yeni yapıyla birlikte mükelleflerin birçok işlemi yerinde ve daha hızlı şekilde gerçekleştirebileceğini, böylece hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün kuruluş sürecine katkı sunan başta Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür eden Erol, yeni kurulan müdürlüğün ilçeye hayırlı olmasını diledi. - MALATYA