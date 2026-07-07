Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 14.7 Arttı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 14.7 Arttı

07.07.2026 11:15
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Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye, 2023'ün ilk 6 ayında toplam 5,57 milyar dolar ihracat yaptı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den ocak-haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yılın ilk 6 ayında 4 milyar 852 milyon 5 bin 880 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yıl dış satımda yüzde 14,73'lük artış yakaladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk yarısında çeşitli ülkelere 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ürün pazarlandı.

Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalar, yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artıran Mersin, dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu.

Kentin ihracatında yüzde 61,5 artış yakalanan yaş meyve ve sebze grubu da 698 milyon 501 bin 610 dolarla ilk sırada yer aldı.

Dış satımı yüzde 1,9 artan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin 449 milyon 30 bin 290 dolarla ikinci olduğu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 144,9'luk rekor artış ve 160 milyon 774 bin 500 dolarla üçüncü oldu.

Depremin etkilediği Hatay'ın dış satımı yüzde 4 arttı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın bu yıl ilk 6 aydaki ihracatı, geçen yıla göre yüzde 4 artışla 1 milyar 808 milyon 829 bin 250 dolar olarak kaydedildi.

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında, yüzde 3 artış ve 1 milyar 75 milyon 474 bin 190 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'dan yüzde 20,8'lik artış gösterip 304 milyon 769 bin 150 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan meyve sebze grubunu, yüzde 32,4 artışla 67 milyon 332 bin 80 dolarlık ürün pazarlanan kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Adana'da yurt dışı pazarında kimyevi maddeler grubu öne çıktı

Adana'dan ocak-haziranda yüzde 16,3 artışla 1 milyar 690 milyon 880 bin 380 dolarlık ihracat yapıldı.

Kentte, kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı yüzde 47,4 artış ve 429 milyon 18 bin 220 dolarla ilk sırada yer aldı.

İhracatta yüzde 9,7 artış yakalayan tekstil ve ham maddeleri grubu 268 milyon 605 bin 400 dolarla ikinci, yüzde 7,4 artış kaydedilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 192 milyon 166 bin 960 dolarla üçüncü oldu.

Dış satımda en fazla artışı Osmaniye yakaladı

Doğu Akdeniz'de ilk 6 aylık süreçte dış satımda en fazla artış gösteren kent, Osmaniye oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 66,5 artıran Osmaniye'den yurt dışına 120 milyon 507 bin 490 dolarlık ürün pazarlandı.

Osmaniye'de yüzde 122,1 artış ve 61 milyon 820 bin 250 dolarla dış satımda ilk sırada yer alan çelik sektörünü, yüzde 35,6 artış ve 33 milyon 849 bin 510 dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Kentin ihracatında yüzde 461,2'lik rekor artış kaydedilen makine ve aksamları grubu ise 7 milyon 417 bin 220 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Ekonomi, İhracat, Mersin, Adana, Hatay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 14.7 Arttı - Son Dakika

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