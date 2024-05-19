Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Konfederasyon Kurma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Konfederasyon Kurma Çalışmalarına Başladı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Konfederasyon Kurma Çalışmalarına Başladı

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun yetersiz kaldığını ve konfederasyon kurma çalışmalarını öne aldıklarını açıkladı. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verme kararı aldıklarını belirten Karslıoğlu, belediye başkanlarıyla da görüşerek çalışma programları yaptıklarını söyledi.

19.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:12
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun yetersiz kaldığını bu nedenle konfederasyon kurma çalışmalarını öne aldıklarını söyledi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yaparak önemli kararlara imza attı. Bu konuda açıklama yapan Karslıoğlu, "DAİMFED olarak sektör temsilcisi ve paydaşlarımızın ilgisi bizlere gösterdiği teveccüh onur verici. Bizlerde çalışma arkadaşlarımızla birlikte kendimize hedefler koyduk, Artık Federasyonun bile yetersiz kaldığını gördük. Bu doğrultuda konfederasyon kurma hedefimizi ve çalışmalarımızı öne aldık. Ayrıca yeni çalışma döneminde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılması ve geleceğe daha güvenli bakmak adına kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız verme kararı aldık. Bu konuda kamu kurumları ile istişarelerimiz sürmektedir. Artık kurumsal olarak müteahhitlik yapmak sınırlandırıldığından vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm olarak yuvalarının yapımı için anlaşmalar yapabileceklerdir" dedi.

Karslıoğlu, yeni seçilen belediye başkanlarıyla da görüşerek çalışma programları yaptıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda iktidarın sağladığı imkanlar, belediyelerin bu konudaki karalılıkları biz sektör temsilcilerinin de hazır olmamız ülkemiz için Adana'mız için her şeyin güzel olacağı anlamı taşıdığına inanıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Konfederasyon Kurma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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