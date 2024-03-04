Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-şubat döneminde 262 milyon 93 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 2 ayında Trabzon'dan 211 milyon 845 bin, Rize'den 26 milyon 825 bin, Artvin'den 13 milyon 922 bin ve Gümüşhane'den 9 milyon 499 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
Artvin'den gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik rekor artış gösterdiğini vurgulayan Kalyoncu, Gümüşhane ihracatında yüzde 14, Rize ihracatında yüzde 4 artış görüldüğünü, Trabzon'da ise herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı.
Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 127 milyon 137 bin 917 dolarla fındığın geldiğine işaret ederek, ikinci sırada 37 milyon 179 bin 886 dolarla su ürünleri ve mamullerinin, üçüncü sırada 36 milyon 263 bin 921 dolarla yaş meyve sebzenin, dördüncü sırada 20 milyon 550 bin 893 dolarla maden ve metallerin, beşinci sırada da 6 milyon 629 bin 660 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin geldiğini kaydetti.
Bölgeden 103 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya olmuştur. Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 23, Almanya'ya ihracatımızda ise yüzde 1 artış olup, bölge ihracatımızda ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.
Kalyoncu, Peru, Bulgaristan, Vietnam, Avustralya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hırvatistan'a yapılan ihracatta önemli artış yaşandığını aktararak, geçen yılın aynı döneminden farklı Fas, Finlandiya, Moğolistan, Tunus, Sri Lanka, Filipinler, Mayotte ve Umman'a da ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Doğu Karadeniz'den Ocak-Şubat Döneminde 262 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
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