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Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta savunma sanayisi başı çekti - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta savunma sanayisi başı çekti

18.02.2022 11:05
Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta savunma sanayisi başı çekti

Doğu Karadeniz'den 2021 yılında ABD'ye savunma sanayisi başta olmak üzere 22 sektörden 62 milyon 139 bin 543 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den 2021 yılında ABD'ye savunma sanayisi başta olmak üzere 22 sektörden 62 milyon 139 bin 543 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden geçen yıl ABD'ye 5 bin 343 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

ABD'ye yönelik ihracat 2020'de 3 bin 181 ton karşılığında 41 milyon 147 bin 97 dolar olurken bu rakam, geçen yıl miktarda yüzde 68, değerde yüzde 51 arttı.

Bölgeden geçen yıl ABD'ye 22 sektörden ihracat yapılırken 33 milyon 600 bin 968 dolarla savunma sanayisi başı çekti. Bu sektörü 20 milyon 575 bin 53 dolarla fındık ve mamulleri ile 4 milyon 640 bin 779 dolarla hububat, bakliyat ürünleri takip etti.

"ABD'ye Doğu Karadeniz'den ihracat her geçen yıl artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden ABD'ye yapılan ihracatın geçen yılı yüzde 51 artışla kapattığını söyledi. Kalyoncu, "ABD'ye geçen yıl yapılan ihracatın yüzde 54'ünü savunma sanayisi sektörü sırtladı." dedi.

Kalyoncu, Türkiye'nin de önde gelen pazarı olan ABD'ye Trabzon ve Doğu Karadeniz'den ihracatın her geçen yıl artış gösterdiğini belirterek önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğinin de artarak ihracatın daha üst noktalara çıkacağından ümitli olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta savunma sanayisi başı çekti - Son Dakika Ekonomi


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