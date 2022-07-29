DKİB heyeti Gürcistan'a geçişlerin hızlandırılması için görüşmeler yaptı - Son Dakika
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DKİB heyeti Gürcistan'a geçişlerin hızlandırılması için görüşmeler yaptı

29.07.2022 16:10
DKİB heyeti Gürcistan'a geçişlerin hızlandırılması için görüşmeler yaptı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından Sarp Sınır Kapısı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve geçişlerin hızlandırılması konularında görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından Sarp Sınır Kapısı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve geçişlerin hızlandırılması konularında görüşmeler yapıldığı bildirildi.

DKİB'ten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesi ihracatçılarının en önemli sorunlarından olan gümrük kapılarında yaşanan tır kuyrukları sorununun yerinde gözlemlemek ve çözüm önerilerini Gürcistan Gümrük İdaresi yetkilileri ile istişare etmek için çalışma ziyaretleri yapıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü üst düzey yetkililerinin iştirak ettiği ziyarette, Gürcistan'a giriş çıkışların ve transit geçişlerin nasıl hızlandırılabileceği görüşüldü, Gürcistan tarafınca kullanılan gümrük sistemleri yerinde incelendi.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliğinin de ziyaret edildiği inceleme gezisinde Gürcistan Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Irakli Tevdoradze başkanlığındaki Gürcü heyeti ile de Tiflis merkez gümrük idaresinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Her iki tarafın da sınır geçişlerinde yaşanan sorunları aktardığı toplantıda, geçişlerde bekleme sürelerinin azaltılması ve ticaretin aksamadan devam etmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

DKİB heyeti, ülkenin en yoğun gümrük kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı yanında Tiflis merkezi Gümrük İdaresi ve Gürcistan- Azerbaycan arasındaki sınır kapılarından biri olan Kırmızı Köprü Sınır Kapısı'nı da ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gürdoğan, Gürcistan ve hatta Azerbaycan gümrük sistemlerinin Türkiye'nin sistemlerine göre çok daha hızlı olduğunu, güvene ve beyan esasına dayalı çalıştığını, gümrük idarelerinde tüm işlemlerin gümrük idaresi personellerince yerine getirildiğini, dijital belge okuma sistemleri ile belgelerin çok hızlı işleme tabi tutulduğunu ve bu sayede de işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Gürcistan Gümrük İdaresi üst düzey yetkilileri ile çok verimli toplantı gerçekleştiğini ifade eden Gürdoğan, aktarılan düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasının takipçisi olacaklarını ve gümrük idarelerinde her işlemin robotik uygulamalarla, belge algılama okuma sistemleri ile çok hızlı hale getirecek günümüz teknolojilerine hızlı bir şekilde geçiş yapılması için yazılım sistemlerinin yenilenmesinin gerektiğini, konunun ivedilikle uygulamaya konulması konusunda yetkililer nezdinde girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Gürcistan'ın Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli pazarı olduğunu ve bölge iş insanlarının Gürcistan'daki yatırımlarının her geçen gün artarak önemli boyuta ulaştığına da vurgu yapan Gürdoğan, gelişen ticaret hacmine uygun altyapı ve iş alışkanlıklarının da ivedilikle geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

Sarp Sınır Kapısı, Doğu Karadeniz, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DKİB heyeti Gürcistan'a geçişlerin hızlandırılması için görüşmeler yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DKİB heyeti Gürcistan'a geçişlerin hızlandırılması için görüşmeler yaptı - Son Dakika
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