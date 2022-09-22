DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı - Son Dakika
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DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı

22.09.2022 12:36
DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesi Projesi'nin (URG-GE) Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığını bildirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesi Projesi'nin (URG-GE) Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığını bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında 2022 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizlerinin, şirketlerle yüz yüze ziyaretlerle incelemeye alınacağını ifade etti.

Eksikliklerin tespit edilerek tamamlanmasına olanak sağlayacak eğitim ve danışmanlık programlarının belirleneceğini belirten Gürdoğan, "Yurt dışı hedef ülke araştırması, pazar analizi, maliyet yönetimi, uygulamalı dış ticaret, yenilik ve dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve daha birçok alanda gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile şirketlerin kurumsal kapasiteleri artırılacak." ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, 36 ay süreyle gerçekleştirilecek faaliyetlerin, Türk şirketlerinin kümelenme ruhunu ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmelerine, güç birliği platformu oluşturmalarına ve küresel rekabet edebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Projeden 26 şirketin yararlanacağına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü açısından bölge ve komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve? Afrika bölgesinde çok önemli ihracat potansiyeli bulunuyor. Bu kapsamda da projede yer alan şirketlerimizle hedef pazarlar tespit edilerek bu pazarlara yönelik ticaret heyetleri programları düzenleyerek ihracatın daha üst rakamlara çıkması konusunda yoğun çalışma yapacağız."

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı - Son Dakika

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