Doğu Marmara\'da Kalkınma Toplantısı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yalova Makine İhtisas OSB'nin ev sahipliğinde, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Usta'nın yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Düzce Valisi Mehmet Makas ile birlikte MARKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım ve girişimcilik ortamının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve ajansın bölgeye yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir tarafından Yönetim Kurulu üyelerine, OSB'nin kuruluş süreci, mevcut durumu, gelişim süreci ve sanayi altyapısı hakkında bilgi verildi. Yalova Makine İhtisas OSB'nin Yalova'nın sanayi ve yatırım kapasitesine sağladığı katkı, bölgenin üretim potansiyeline yönelik çalışmalar ve MARKA desteğiyle Yalova OSB bünyesinde hayata geçirilen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Merkezde yürütülen eğitim ve istihdama yönelik çalışmalar ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik faaliyetler aktarıldı.

Yalova Makine İhtisas OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, TR42 Bölgesi'nde kalkınma, yatırım, istihdam ve proje geliştirme alanlarında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve bölge illeri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir istişare ortamı sundu. Toplantıda, Yalova'nın da dahil olduğu TR42 Bölgesi'nin kalkınma potansiyeline yönelik çalışmalar ile iş birliği alanları ele alındı.