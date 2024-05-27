DOKAP, Amasya\'da 11 projeye 38,5 milyon TL destek sağladı

Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Amasya'da 11 projeye 38,5 milyon destek sağladı. Projelerin protokolleri imzalandı.

Amasya İl Özel İdaresinin Dadı, Karaköprü, Ovasaray köyleri rehabilitasyonu projesine 9 milyon 400 bin TL, İlyas ve Sevincer köyü rehabilitasyonu projesine 13 milyon TL, Dereköy modernizasyonu projesine 2 milyon 800 bin TL, Taşova Andıran köyü sulama kanalları projesine 4 milyon 300 bin TL, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi projesine 1 milyon 400 bin TL, biyoteknik tuzaklar kullanarak sera alanlarında domates güvesi ve zararlıları ile mücadele projesine 1 milyon 400 bin TL, yüksek sistem bağ yetiştiriciliği projesine 1 milyon 870 bin tl, taş toplama makinesi projesine 525 bin TL, küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi projesine 591 bin TL, sağlıklı kuzular projesine 2 milyon 275 bin TL, Amasya ilinde çiğ süt kalitesinin arttırılması projesine 731 bin TL tutarında DOKAP katkısı sağlandı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, DOKAP'ın projelerimize sağladığı destekler sayesinde bölgemizin önemli şehirlerinden olan Amasya'mız kalkınmasını sürdürecektir" dedi. Bu kapsamda 2024 yılı için DOKAP'a sundukları projelerin toplamda 38 milyon 500 bin TL destek almaya hak kazanırken paydaş kurumların sağlayacağı 7 milyon 500 bin TL'lik eş finansman ile toplam 46 milyon TL'lik bir yatırım kaynağının şehre kazandırıldığına değinen Vali Doruk, "DOKAP'ın görev alanına giren konularda geniş çaplı projeler hazırlayarak Amasya'mıza kaynak sağlamak için ilgili tüm kurumlarımız gayretle çalışmaktadır" diye konuştu.

Farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen bu desteklemelerin Amasya ekonomisi ve istihdamının güçlenmesi ile şehrin sosyokültürel yapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Doruk, "Sayısız projeyle ülkemize ve Amasya'mıza değer katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi başta olmak üzere milletvekillerimize, DOKAP başkanımıza ve bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen il ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de katıldı. - AMASYA