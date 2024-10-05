Doku Kumaş Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Sonuçlandı

GATHİB, Gaziantep’te 1.9 milyon TL ödüllü Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nı düzenleyerek kazananları açıkladı.

05.10.2024 11:00
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Genç tasarımcıları Türk tekstil sektörüne kazandırmak için Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen toplam1.9 milyon TL ödüllü "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nın finali Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle katma değerli tekstil ihracatına katkı sağlamak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" ödülleri Gaziantep'te sahiplerini buldu. GAİB Hizmet Binası'ndaki törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, milletvekilleri, çok sayıda Birlik, Oda Başkanı, Bakanlık ve Kamu Kurumu temsilcileri katıldı.

Dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen ve toplam 1.9 milyon TL para ödülü dağıtılan törende konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Türkiye'de tekstil bizim için en önemli ve lokomotif sektörlerden biri. İçinde bulunduğumuz konjonktürde işler maalesef hiç iyiye gitmiyor. Burada yapmamız gereken çok akıllıca işler var. Eski yaptıklarımızdan vazgeçip yeni şeyler yapmamız lazım. Bunun da bir numaralı yolu tasarımdan geçiyor. Sürdürülebilirlikten ve dijitalleşmeden geçiyor. Dolayısıyla ben bu yarışmaları çok önemsiyorum. Değişen dünya düzenine ayak uydurmamız gerekiyor. Biz artık üçüncü dünya ülkesi değiliz, olmamalıyız da. Burada bir üst sınıfa geçebilmemiz için bu yenilikleri yapmamız gerekiyor. Minimum zararla bu işten çıkıp yeni sisteme dönüşebilmemiz lazım. Bugün belli bedelleri ödemezsek yarın çok geç olabilir" dedi.

Yurt dışında eğitim fırsatı

Tekstil ve moda tasarımı öğrenci ve mezunlarının özgün tasarımları ile katılabildiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, önceki yıllarda olduğu gibi dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi. 30 tasarımcının katıldığı ve 120 tasarımın finalde yarıştığı Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda Sürdürülebilirlik Özel Ödülü de yer aldı. Dokumada Emir Nur Sakar, örmede Gizem Akyol, baskıda Sümeyye Bulut birinci olarak 300 bin TL'lik para ödülü almaya hak kazandılar. İkincilere 200 bin TL ve üçüncülere de 100 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada 150 bin TL tutarındaki "Sürdürülebilirlik Özel Ödülü" ise Tuğçe Kelemci'nin oldu. Her kategorinin birincileri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonunda uygun görülmeleri halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurtdışındaki tasarım okullarında eğitim görme imkanına sahip olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Kültür Sanat, gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doku Kumaş Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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