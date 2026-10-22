Döküm sanayisinde Türkiye-Çin işbirliği ASO ile FICMES arasında imzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Bölümü (FICMES) arasında, döküm sanayisinde ticari ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Döküm Kongresi kapsamında Türkiye'de bulunan Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Bölümü heyeti ASO'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Türkiye ve Çin arasında döküm sanayisi alanındaki ticari ilişkiler, teknoloji ve deneyim paylaşımı ile yatırım fırsatları ele alındı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Berat Darçın ile Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Bölümü Genel Sekreteri Liu Hongchao tarafından imzalanan anlaşmayla karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki ülke firmaları arasında doğrudan iş bağlantılarının kurulması hedeflendi.

İmza törenine ASO Meclis Üyesi Ahmet Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer ve Çin firmalarının temsilcileri katıldı.