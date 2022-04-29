Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı

29.04.2022 18:20
Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı

Türk lirası karşısında üst üste 12 gündür değer kazanan dolar, haftanın son işlem gününde 14,86 TL’nin üzerinde el değiştirdi. Euro ise 15,64 TL'den haftayı kapattı.

Türk lirası karşısında üst üste 12 gündür değer kazanan dolar, haftanın son işlem gününde 14,86 TL'nin üzerinde el değiştirdi. Euro ise 15,64 TL'den haftayı kapattı.

Dolar kuru, haftanın son gününe 14.79 TL seviyesinden başladı. Ancak gün boyu yükselmeye devam etti. Haftanın son işlem gününde dolar 14,86 TL'ye çıktı.

Euro ise 22 Nisan'da haftayı 15,95 TL'den kapatmıştı. Euro, 25 Nisan'da haftaya düşerek 14,76 TL'den başladı. Hafta içinde 15,61 TL'ye kadar gerileyen euro cuma günü 15, 64 seviyesine çıktı.

Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Bunun ardından da enflasyon rakamlarının kur üzerindeki etkisi gözlenecek.

YORUMLAR
500
29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Türk Lirası, dolar, Türk, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 18:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement