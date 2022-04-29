Dolar 14,86, Euro 15.64 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika

Türk lirası karşısında üst üste 12 gündür değer kazanan dolar, haftanın son işlem gününde 14,86 TL'nin üzerinde el değiştirdi. Euro ise 15,64 TL'den haftayı kapattı.

Dolar kuru, haftanın son gününe 14.79 TL seviyesinden başladı. Ancak gün boyu yükselmeye devam etti. Haftanın son işlem gününde dolar 14,86 TL'ye çıktı.

Euro ise 22 Nisan'da haftayı 15,95 TL'den kapatmıştı. Euro, 25 Nisan'da haftaya düşerek 14,76 TL'den başladı. Hafta içinde 15,61 TL'ye kadar gerileyen euro cuma günü 15, 64 seviyesine çıktı.

Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Bunun ardından da enflasyon rakamlarının kur üzerindeki etkisi gözlenecek.