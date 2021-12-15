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Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! - Son Dakika

Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!

15.12.2021 15:57
Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından sabah saatlerinde 14,60 seviyelerinde işlem gördü. Kur öğle saatlerine doğru 14,72'ye kadar yükseldi. Dolar/TL kuru, 14,76 ile yeni zirveyi gördü.

Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü 14,76 ile rekor tazeledi.

MERKEZ BANKASI ÜÇ KEZ MÜDAHALE ETTİ

TCMB'nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık'taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık'taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB'nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

PİYASALAR FED TOPLANTISINA AÇIKLANDI

Yatırımcılar Fed'in kararını 15 Aralık akşamı açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Bloomberg ekonomistleri Fed politika yapıcılarının varlık alımı azaltma hızını iki katına çıkarabileceğini ve faiz artırımları için daha dik bir patika belirleyeceğini düşünüyor. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!

Dolar Endeksi, Döviz, dolar, TCMB, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! - Son Dakika
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