Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

09.08.2022 01:15
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9470 liradan, euro ise 18,2830 liradan haftaya başladı.

Dolar 17,9470 liradan, euro ise 18,2830 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9450 liradan alınan dolar 17,9470 liradan, 18,2810 liradan alınan euro ise 18,2830 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,95 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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