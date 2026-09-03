Dolar 48,3150 lirayla rekor kırdı, avro da 56,2170 liraya yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 48,3150 liradan, avro 56,2170 liradan güne başlayarak rekor seviyeleri gördü. Dünkü kapanışa göre dolar ve avrodaki bu artış, piyasalarda yakından takip ediliyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,3150 liradan, avro 56,2170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,3130 liradan alınan dolar, 48,3150 liradan satılıyor. 56,2150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2170 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,2970 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0740 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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