Dolar 48,4570 liradan, avro 56,3950 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4570 liradan, avro ise 56,3950 liradan satılarak güne başladı. Dünkü kapanışa göre dolar 0,0220 lira, avro 0,0300 lira değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4570 liradan, avro 56,3950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,4550 liradan alınan dolar, 48,4570 liradan satılıyor. 56,3930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,3950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,4350 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3650 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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