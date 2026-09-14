Dolar 48,6190 liradan, avro 56,2930 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6190 liradan, avro 56,2930 liradan güne başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 48,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 56,4710 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6190 liradan, avro 56,2930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,6170 liradan alınan dolar, 48,6190 liradan satılıyor. 56,2910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2930 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 48,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 56,4710 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 48,6190 liradan, avro 56,2930 liradan güne başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?