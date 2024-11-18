Dolar Cinsinden Kira Sertifikası İhracı İçin 5 Bankaya Yetki

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek için 5 bankaya yetki verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verildi.