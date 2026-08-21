Dolar Değer Kaybediyor, Yatırımcılar Alternatif Varlıklara Yöneliyor - Son Dakika
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Dolar Değer Kaybediyor, Yatırımcılar Alternatif Varlıklara Yöneliyor

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ABD'nin borç yükü ve bütçe açıkları doları zayıflatırken, yatırımcılar kripto ve altına yöneliyor.

ABD'de artan borç yükü, yükselen bütçe açıkları ve ekonomi yönetiminin piyasaya yönelik müdahaleci adımları küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine yol açıyor.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden dolar endeksi (DXY), cuma günü kapanışa doğru yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunarak son 3 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor.

ABD Hazine Bakanlığının, uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını duyurması, tahvil faizlerindeki yükselişi sadece geçici olarak frenleyebildi.

Cuma günü ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi 1,4 baz puan artışla yüzde 5,2508'e yükseldi. Küresel tahvil faizlerinin bütçe açıkları ve enflasyon endişeleriyle son on yılların en yüksek seviyelerine çıkması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım döngüsüne ilişkin beklentilerin de zayıflamasına neden oldu.

"Sıra dışı araçlar kurumsal güvenilirliği zedeliyor"

Mali tablonun yanı sıra ABD kurumlarının güvenilirliğine yönelik tartışmalar da dolar üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, Hazine Bakanlığının likiditeyi artırma amaçlı planlanan bu sıra dışı tahvil geri alım operasyonlarını, "hükümetin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutma kararlılığına yönelik güçlü bir sinyal" olarak değerlendiriyor.

Bu hamlenin, yüzde 6'ya yaklaşan bütçe açığı ve 40 trilyon doları aşan ulusal borç zemininde risk iştahını destekleyebileceği, doların ise daha yumuşak bir düşüş trendine girmesine yol açabileceği öngörülüyor. Küresel piyasalarda endeksin 98,65-98,70 bölgesinde destek bulduğu ve kısa vadede 99 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanacağı tahmin ediliyor.

Avustralya merkezli Commonwealth Bank of Australia'nın Döviz Stratejisti Carol Kong, konuya ilişkin, ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alımlarına işaret ederek, "Bu operasyonlar, ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini yönetmek için sıra dışı araçlar kullandığının somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kong, bu sürecin yüksek ulusal borç ve siyasi belirsizlik ortamında gerçekleştiğini vurguladı.

Yatırımcılar altın ve bitcoine yöneliyor

ABD ekonomi yönetiminin piyasaya daha müdahaleci bir tutum sergilemesiyle dolara olan küresel talep azalırken, yatırımcılar alternatif gerçek varlıklara yöneldi.

Bu süreçte dolardan kaçan sermayenin ilk adreslerinden biri kripto para piyasası oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,44 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 9'dan fazla değer kazanarak 78 bin dolar üzerinde çıktı ve Mayıs 2026'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

ABD Hazinesinin tahvil hamlesi etkisiyle neredeyse son 3 ayın zirvesinde olan altının onsu yüzde 1,45 artışla 4 bin 585 dolarda seyrediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Değer Kaybediyor, Yatırımcılar Alternatif Varlıklara Yöneliyor - Son Dakika

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