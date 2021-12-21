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Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde - Son Dakika

Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde

21.12.2021 10:28

Dolardaki artıştan ötürü birçok ürüne zam gelmiş vatandaş zor duruma düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ailelerin temel ihtiyaçlarını kısmasına sebep olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından dolar, bir gecede %30'dan fazla düştü. Piyasada yaşanan olağanüstü gelişmeler sonrası gözler kuru bahane ederek fiyat artıranlara çevrildi. Birçok kişi, özellikle zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden indirim bekliyor.

Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.

DOLAR, ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASIYLA ÇAKILDI

Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından piyasalarda inanılmaz olaylar yaşandı. Dün 18,40'la rekor kıran dolar, 11,20 seviyelerine kadar geriledi.

HERKES AYNI SORUYU SORMAYA BAŞLADI

Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı. "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye soran vatandaşlar, gelecek hamleleri merakla bekliyor.

GÖZLER MARKETLERDEN GELECEK HAMLEDE

Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde vatandaşın istediği olacak mı?

Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde - Son Dakika
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