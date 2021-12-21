Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde

Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.
Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından piyasalarda inanılmaz olaylar yaşandı. Dün 18,40'la rekor kıran dolar, 11,20 seviyelerine kadar geriledi.
Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı. "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye soran vatandaşlar, gelecek hamleleri merakla bekliyor.
Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde vatandaşın istediği olacak mı?
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