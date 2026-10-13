Dolar endeksi Orta Doğu riskleriyle 102,6'ya çıktı, Nisan 2025'ten beri zirveyi gördü

Dolar endeksi, Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler ve avrodaki zayıflamanın etkisiyle 102,6 seviyesine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin enerji arzını tehdit etmesi ve Fed'e yönelik şahin tahminlerin güç kaybetse bile hala varlığını korumasıyla güçlü duruşunu sürdürüyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve petrol tankerlerinin hedef alınması enerji tarafında arz endişelerini derinleştirirken, yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varil başına 105 doları görmesi, fiyat artışlarının maliyet kanalıyla sürebileceği endişelerini öne çıkarıyor. Bu doğrultuda Fed'in faiz artırımı ihtimali gündemde kalırken, Fed yetkililerinden gelen sinyaller bankanın para politikasında sıkılaşma sürecine bu ay ara verse de aralık ayında devam edebileceği öngörülerini destekliyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi. Geçen hafta, İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık ayında politika faizinin artırılabileceği yönünde mesaj vermişti.

Öte yandan, Fransa'daki mali endişelerin sürmesi ülke varlıklarında değer kaybına yol açarken, söz konusu risklerin bölge geneline yayılabileceğine ilişkin soru işaretleri avro üzerinde baskıları artırıyor. Buna göre, avronun dolar karşısında zayıflamaya devam etmesiyle, avro/dolar paritesi 1,11'e inerek yaklaşık son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrodaki zayıflama dolara yönelik talebin artmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra ABD'de yüksek seyrini koruyan tahvil faizleri de doların cazibesini artıran unsurlar arasında yer aldı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyelerinin üzerinde kalması, diğer ülke varlıklarındaki getiri farkının ABD lehine genişlemesine neden oluyor.

Böylece dolar endeksi, Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler, Fed'in faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler ve avrodaki zayıflamanın etkisiyle 102,6 seviyesine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi, saat 11.40 itibarıyla 102,3 seviyesinde bulunuyor. Endeks, Nisan 2025'te 103,02 seviyesini görmüştü.

"Yüksek enerji fiyatları ABD para birimini destekliyor"

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüksek petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin yüksek getirilerinin doları desteklediğini belirterek, "ABD tahvil getirileri, diğer büyük para birimlerine kıyasla sağladığı avantajlı getiri farkı üzerinden dolara destek veriyor." dedi.

Enerji maliyetlerindeki artışın, enflasyon endişelerini güçlendirirken Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını azalttığını bildiren Waterer, bu durumun, tahvil getirilerinin yüksek seviyelerini korumasına ve dolara yönelik talebin desteklenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Waterer, petrol fiyatları yüksek seyrettiği ve piyasalar ABD'de görece şahin bir faiz patikasını fiyatlamayı sürdürdüğü sürece doların güçlü görünümünü korumasının beklendiğini aktararak, "Bununla birlikte, petrol fiyatlarının gerilemesi halinde tahvil getirilerinin ve doların da düşmesi muhtemel. Ancak mevcut durumda yüksek enerji fiyatları ABD para birimini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Bunun nedenlerinden biri de petrolün dolar cinsinden fiyatlandırılması." değerlendirmesinde bulundu.