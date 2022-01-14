Önceki gün ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıktığı açıklansa da bu yükseliş beklentiler dahilinde olduğu için dolarda zayıflama yaşanmıştı. Dolar/TL 13.10'un altını görmüştü. Dün ise dolar yeniden 13.50 lirayı aştı.
Dolar haftanın son işlem gününe ise 13.57 liradan başladı.
DOLAR ALIŞ 13,5178
DOLAR SATIŞ 13,5390
EURO ALIŞ 15,5183
EURO SATIŞ 15,5586
STERLİN ALIŞ 18,5421
STERLİN SATIŞ 18,6157
Son Dakika › Ekonomi › Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları! - Son Dakika Ekonomi