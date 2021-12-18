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Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü? - Son Dakika

Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?

18.12.2021 10:15
Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?

Dolar, bugün itibarıyla %5,59 artışla 16,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,63, en yüksek 17,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,49 seviyesinde kapattı.

Dolar ve Euro'nun hızlı yükselişi sürüyor. Haftanın son işlem gününde Dolar 15,70 seviyesinden başladığı günde en yüksek 17,17 seviyesini gördü. Doların 17'yi geçmesinin ardından Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan gelen müdahale sonrasında Dolar, 16,20 seviyesine kadar geriledi.

Dolar endeksi şu an için yüzde 0,54 artışla 96,56 seviyesinde yer alırken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,78 azalışla 1,1240 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?

Amerikan Doları, bugün itibarıyla %5,59 artışla 16,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,63, en yüksek 17,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,49 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

Euro, bugün itibarıyla %4,30 artışla 18,57 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,72, en yüksek 19,44 seviyelerini gören Euro, günü 18,55 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %5,00 artışla 21,97 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,85, en yüksek 22,84 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,86 seviyesinde kapattı.

NE OLMUŞTU?

Dolar, dün güne 15,70 ile başlamasının ardından gün içerisinde yükselişe geçerek 17,17 seviyesine tırmanarak rekor tazeledi. Euro ise aynı dakikalarda 19 seviyesini geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan artışın ardından Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına beşinci bir müdahale geldi.

Merkez Bankası'nın 17 Aralık itibarıyla döviz kurlarına yaptığı doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?

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Son Dakika Ekonomi Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü? - Son Dakika Ekonomi


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