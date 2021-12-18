Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?

Dolar ve Euro'nun hızlı yükselişi sürüyor. Haftanın son işlem gününde Dolar 15,70 seviyesinden başladığı günde en yüksek 17,17 seviyesini gördü. Doların 17'yi geçmesinin ardından Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan gelen müdahale sonrasında Dolar, 16,20 seviyesine kadar geriledi.
Dolar endeksi şu an için yüzde 0,54 artışla 96,56 seviyesinde yer alırken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,78 azalışla 1,1240 seviyesinde bulunuyor.
Amerikan Doları, bugün itibarıyla %5,59 artışla 16,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,63, en yüksek 17,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,49 seviyesinde kapattı.
Euro, bugün itibarıyla %4,30 artışla 18,57 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,72, en yüksek 19,44 seviyelerini gören Euro, günü 18,55 seviyesinde kapattı.
İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %5,00 artışla 21,97 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,85, en yüksek 22,84 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,86 seviyesinde kapattı.
Dolar, dün güne 15,70 ile başlamasının ardından gün içerisinde yükselişe geçerek 17,17 seviyesine tırmanarak rekor tazeledi. Euro ise aynı dakikalarda 19 seviyesini geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan artışın ardından Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına beşinci bir müdahale geldi.
Merkez Bankası'nın 17 Aralık itibarıyla döviz kurlarına yaptığı doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğu öğrenildi.
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